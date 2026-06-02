Manifestantes de Rosario contra cobros excesivos rechazan mesas de trabajo propuestas por autoridades locales y CFE

ROSARIO._ Luego del acercamiento de autoridades locales y de Comisión Federal de Electricidad, usuarios que mantienen tomada las oficinas en Rosario en demanda de tarifas justas, rechazaron la propuesta de realizar mesas de trabajo en busca de una solución.

Esto ante el hecho de que los manifestantes escalaron las medidas impidiendo este martes 2 de junio el ingreso de los trabajadores locales y personal de Mazatlán de CFE a las oficinas, trascendiendo que estuvieron acompañados por el Superintendente Víctor Morachis.

Fue alrededor de las 10:00 horas que arribó la Alcaldesa, Claudia Valdez, junto a la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Maylen Delgado Rendón, y el Tesorero Municipal Sergio Valente Domínguez, donde propuso abrir el diálogo con el superintendente.

“La propuesta era hacer la mesa, recabar los datos y sobre los datos revisar en campo con ustedes presentes para que ustedes se cercioren de lo que esté pasando, en caso de que haya una anomalía corregirla también con ustedes”, expuso el superintendente de CFE, Víctor Morachis.

Comentó que como CFE, en un afán empático tras la revisión se mantiene el convenio de pago a seis meses sin intereses.

Los vecinos expusieron que desde el inicio de las manifestaciones proporcionaron esos datos y ya se pasó a revisar los medidores sin dar una solución, por lo que indicaron que mantendrían las acciones.

Por ello, consideraron que aceptar otra vez la revisión de los medidores sería un retroceso en la exigencia de la refacturación en la tarifa 1F, y que si el problema es el calor que ajuste a las necesidades y posibilidades de la población.

“Nunca hemos dicho que no queremos pagar, queremos pagar lo justo... son recibos impagables”, dijo una vecina.

Reiteraron que el temor es que se quede el historial del cargo elevado y al concluir el subsidio se mantengan elevadas las tarifas.

Los trabajadores de CFE, reiteraron la demanda de que se les permitiera el ingreso para poder iniciar los trabajos de revisión, que si bien entendían las inconformidades se tenía que iniciar de “cero” con el proceso.

Al mantener los alegatos por más de una hora, se indicó que se realizaría un acta por parte de CFE, de que asistieron y se les impidió el acceso, para después retirarse.

Por tal motivo los usuarios dieron a conocer que mantendrán las acciones hasta tener una respuesta favorable.