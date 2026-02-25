$!Mantiene Ejército Mexicano presencia en Escuinapa con operativos

ESCUINAPA._ El Ejército Mexicano se mantiene en Escuinapa hasta el momento, en temas de seguridad hay una estrecha comunicación con el Gobernador Rubén Rocha Moya, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Si hay presencia muy fuerte del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, en todo el Municipio”, dijo.

El Ejército Mexicano mantiene los retenes o filtros en diversos lugares, estos son cambiantes por los que se mueven en diversas zonas como parte de la estrategia de seguridad, precisó.

“Ha habido una cercanía con el Gobierno del Estado, directamente con el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria Geraldine Bonilla... están muy pendientes de lo que sucede, se le da seguimiento a todos los eventos, nos han reportado algunas situaciones, de inmediato se le llamó al comandante Rosario (Director de Seguridad Pública)”, dijo.