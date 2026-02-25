$!Mantiene Ejército Mexicano presencia en Escuinapa con operativos

ESCUINAPA._ El Ejército Mexicano se mantiene en Escuinapa hasta el momento, en temas de seguridad hay una estrecha comunicación con el Gobernador Rubén Rocha Moya, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
“Si hay presencia muy fuerte del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, en todo el Municipio”, dijo.
El Ejército Mexicano mantiene los retenes o filtros en diversos lugares, estos son cambiantes por los que se mueven en diversas zonas como parte de la estrategia de seguridad, precisó.
“Ha habido una cercanía con el Gobierno del Estado, directamente con el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria Geraldine Bonilla... están muy pendientes de lo que sucede, se le da seguimiento a todos los eventos, nos han reportado algunas situaciones, de inmediato se le llamó al comandante Rosario (Director de Seguridad Pública)”, dijo.
El jefe policiaco verifica toda la información que llega y afortunadamente en relación a elementos de policía no se tienen bajas que lamentar, señaló, pero sí reconoce que por el tema de seguridad existe “autoencierro” y una depresión económica.
“Existe una depresión social que espero que las actividades de Semana Santa se puedan realizar, así como las Fiestas de las Cabras, del Marino, que son muy nuestras”, dijo
Las festividades regionales que se tienen en el municipio como son las Fiestas de Las Cabras, las Fiestas del Marino, pueden ser que las cosas mejoren en el sector social y económico, indicó.
Afortunadamente durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero no se tuvieron percances de seguridad, indicó, espera que así sigan, sin tener más eventos de esta naturaleza.
Desde diciembre de 2025, los hechos de alto impacto empezaron a afectar la zona urbana del municipio, el 21 de ese dos personas perdieron la vida de manera colateral, en este mes tres personas han perdido la vida por disparos de arma de fuego en la comunidad de Tecualilla, donde también se han reportado enfrentamientos y detonaciones de explosivos.