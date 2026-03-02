$!Mantiene FGR investigaciones en primera fosa clandestina localizada en inmediaciones de El Verde, Concordia

A casi un mes de su localización, personal de la Fiscalía General de la República mantiene las investigaciones y diligencias, con apoyo de binomios caninos, en la primera fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia. Dicha fosa ubicada a unos 3 kilómetros al sur del poblado en mención y en las inmediaciones de la comunidad de Zavala fue la primera que se localizó el 3 de febrero.

Tras las diligencias, fue la tarde del viernes 6 de febrero cuando las fiscalías General de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de cuerpos sin vida, uno de ellos con características de los 10 mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, en la cabecera municipal. Fue el 9 de febrero cuando en un segundo comunicado de prensa la FGR confirmó que en dicha fosa, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia fueron localizados 10 cuerpos, cinco de ellos corresponden a parte de los 10 mineros privados de la libertad y que ya fueron entregados a sus familiares, de los otros cinco no se conoce su identidad.

El 9 de febrero fueron localizadas otras cuatro fosas clandestinas a unos 3 kilómetros al poniente de El Verde. El domingo 1 de marzo , tras algunos días de búsqueda, integrantes del Colectivo de Rastreadoras Por las Voces sin Justicia encontraron una sexta fosa clandestina en la que fue hallado un cuerpo envuelto en plástico. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias de levantamiento del cuerpo y en una carroza de conocida funeraria fue trasladado a las instituciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán para la necropsia de ley y en espera de su identificación para ser entregado a sus familiares. Con este nuevo hallazgo ya suman 15 los cuerpos encontrados desde febrero a la fecha en seis fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde, Concordia, 10 de ellos no han sido identificados.

En la fosa localizada el domingo 1 de enero este día 2 no se encuentra ninguna persona rastreadora o elemento de alguna institución realizando más búsquedas o brindando vigilancia en el área. Tampoco hay vigilancia en el predio donde fueron encontradas las cuatro fosas donde en cada una fue localizada un cuerpo. Donde sí se mantiene la vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional es donde inicia la brecha que conduce a la primera fosa localizada y en las últimas semanas siguen entrando al lugar elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la FGR para continuar las diligencias y búsquedas de cuerpos con apoyo de perros entrenados para detectar cadáveres.