Mantiene Seguridad Pública de Rosario operativo ‘Salva tu vida’

ROSARIO._ Con presencia en diferentes puntos en la ciudad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosario mantienen el operativo denominado “Salva tu vida”.

El operativo fue puesto en marcha por parte del Gobierno del Estado en coordinación con las corporaciones municipales.

Esto, con el propósito de cuidar la integridad de los motociclistas que transitan en sus unidades sin la debidas medidas de seguridad.

Durante el operativo los agentes revisan que los motociclistas usen el casco, y que los vehículos tengan el polarizado permitido.

Las acciones que realizan policías y tránsitos de la corporación local las hacen de manera rotativa.