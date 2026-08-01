$!Mantiene Seguridad Pública Rosario programa ‘La prevención no se toma vacaciones’

Personal de Programas Preventivos, junto a Protección Civil, realizó la entrega de folletos con medidas de prevención vial y números de emergencia para cualquier incidente.

EL ROSARIO._ La Dirección de Seguridad Pública Municipal del Rosario, a través del departamento de Programas Preventivos, llevó a cabo jornada de volanteo como parte de la campaña “La prevención no se toma vacaciones”.

Durante esta jornada, se instó a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del cinturón de seguridad, a seguir las medidas preventivas en playas y balnearios, así como a tomar en cuenta las indicaciones para proteger el hogar y a las mascotas.

Estas acciones se suman a las iniciativas del Gobierno del Estado para garantizar unas vacaciones seguras para toda la población y los visitantes.

El personal recordó a los vecinos que la prevención es un compromiso constante y una responsabilidad de todos, con el fin de salvaguardar la integridad de las familias.