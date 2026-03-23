$!Mantienen abierta convocatoria de apoyos para personas con discapacidad en Escuinapa

“Todas las personas con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, psicosocial pueden aplicar siempre y cuándo estén dentro de la norma de operatividad”, dijo el encargado.

El personal se ubica en el Palacio Municipal, en dónde pueden llevar los documentos que permitan valorar la necesidad de que reciban este apoyo, que es para personas de 0 a 60 años en el caso de mujeres y de 0 a 64 años en caso de hombres, informó el encargado del módulo.

ESCUINAPA._ La Delegación de Bienestar tiene abierta la convocatoria para integrar a los apoyos a personas con discapacidad.

Se tienen dos filtros, uno es al llegar a Palacio Municipal dónde se revisan todos los documentos que las personas llevan, incluido el certificado médico que determina la discapacidad que presenta la persona o el niño.

El otro filtro se envía en caso de dudas, los médicos y enfermeros del programa “salud casa por casa” evalúan el certificado, después se pasa con los compañeros que realizan el registro.

En caso de dudas, el caso se envía a un grupo de médicos y especialistas para determinar si aplica para la solicitud, manifestó el encargado.

“Este registro no quiere decir que al venir y hacer la solicitud le va a llegar, lleva otro filtro en Ciudad de México para determinar si la persona aplica para este registro”, dijo.

“Se inició este lunes 23 de marzo hasta el 29 de marzo, el personal está desde las 8 de la mañana y culmina a las 16:00 horas, el registro para personas con discapacidad es universal gracias al apoyo de Gobierno del Estado y Federal”, manifestó el encargado.

En el caso de niños con discapacidad que reciben la beca de discapacidad, pueden acceder también a las becas escolares como “Rita Zetina”, precisó.

El auxiliar de la persona que se registra a la beca de discapacidad debe llevar acta de nacimiento, Curp, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, una identificación oficial del INE, pasaporte, hombre cartilla militar, de la persona que se hace el registro es acta de nacimiento, Curp, comprobante de domicilio y el certificado de discapacidad, si es mayor de edad se anexa la identificación oficial.