$!Mantienen avance en búsqueda del último minero atrapado en mina de Rosario

ROSARIO._ El Puesto de Comando ubicado en la mina Santa Fe, en Rosario, anunció que se mantiene un avance sostenido en busca del cuarto y último trabajador desaparecido en el lugar.
Esto, tras una reunión de coordinación para dar seguimiento a la búsqueda del minero, con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina, CFE Nacional, Gobierno de Sinaloa y Proteccion Civil estatal.
El derrame de la presa de jal en la mina, ubicada en la comunidad de Chele, se registró el 25 de marzo, hace 19 días, tras el cual se dio inicio a los trabajos de la extracción de cuatros mineros atrapados, tres de ellos ya localizados, uno sin vida.
En un informe emitido este domingo, se detalla que los trabajos mantienen un avance sostenido hacia la zona del rebaje 48, cada vez más cerca del cruce de la galería.
De igual forma, la autoridad informa que continúan los recorridos de reconocimiento y la revisión del material, lo que permite orientar las acciones en sitio.
Al mismo tiempo, se indica que se preparan las siguientes intervenciones y se refuerza la comunicación en la mina para mantener el ritmo de trabajo.
Con relación a José Alejandro y Francisco, los mineros rescatados con vida, se indicó que ya se encuentran con sus familias, acompañados en todo momento.