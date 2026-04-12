$!Mantienen avance en búsqueda del último minero atrapado en mina de Rosario

ROSARIO._ El Puesto de Comando ubicado en la mina Santa Fe, en Rosario, anunció que se mantiene un avance sostenido en busca del cuarto y último trabajador desaparecido en el lugar.

Esto, tras una reunión de coordinación para dar seguimiento a la búsqueda del minero, con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina, CFE Nacional, Gobierno de Sinaloa y Proteccion Civil estatal.

El derrame de la presa de jal en la mina, ubicada en la comunidad de Chele, se registró el 25 de marzo, hace 19 días, tras el cual se dio inicio a los trabajos de la extracción de cuatros mineros atrapados, tres de ellos ya localizados, uno sin vida.