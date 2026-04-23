Mantienen búsqueda de Isidro Beltrán atrapado ya 29 días en mina Santa Fe, en Rosario

El pasado miércoles también a través de redes sociales se informó que en las últimas horas se habían localizado en la búsqueda dentro de la mina piezas del vehículo Racer que utilizaba Isidro Beltrán en las labores de supervisión que realizaba, por lo que se mantiene la búsqueda de él en esa área.

“La operación en la mina Santa Fe continuó durante la madrugada con labores de revisión y retiro de material y esta mañana esos avances fueron revisados en la reunión de coordinación del Puesto de Comando en el que participan autoridades de #CNPC de la @SSOCNexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @PC_Sinaloa, @sinaloagobmx e IMSSA”., se dio a conocer a través de las redes sociales de la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa.

A 29 días de que quedó atrapado en el interior de la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, se mantiene la búsqueda del supervisor Isidro Beltrán, del que ya han sido encontradas piezas del Racer que utilizaba para sus labores, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento, cerca de las 14:30 horas del 25 de marzo pasado se registró un derrame en la presa de jales que se encontraba sobre la mina y los residuos o lodo y agua ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de ellos lograron salir, pero 4 de ellos quedaron atrapados.

Tras el operativo de búsqueda y rescate que se implementó, cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de ese mismo mes fue localizado con vida el minero José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario de Angangueo, Michoacán, quien fue trasladado vía aérea al Hospital General de Mazatlán donde fue dado de alta horas después.

Mientras que la tarde del 7 de abril también fue localizado con vida el trabajador minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, quien finalmente fue extraído cerca de las 10:00 horas del día siguiente y también fue trasladado vía aérea al Hospital General de Mazatlán donde fue dado de alta horas después.

De acuerdo con la titular de la CNPC, cerca de las 00:30 horas del 8 de abril se reportó el hallazgo sin vida entre el agua, del trabajador minero Abraham Aguilera Aguilera, originario del estado de Guanajuato, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Mazatlán y tras confirmar su identidad mediante pruebas de ADN fue entregado a sus familiares para darle sepultura.

A casi un mes del derrame en la presa de jales de la mina ubicada cerca de la comunidad de El Chele, perteneciente a la Sindicatura de Cacalotán, en la zona serrana del municipio del Rosario, aún no se ha localizado al cuarto minero atrapado, Isidro Beltrán, originario de Zimapán, en el estado de Hidalgo.