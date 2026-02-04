$!Mantienen despliegue militar rumbo a El Verde, Concordia, en busca de mineros privados de la libertad

El despliegue de Fuerzas Federales de Seguridad se mantiene por el rumbo de El Verde, en el municipio de Concordia, en busca de los trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero.
Hasta este 4 de febrero, día en que el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezado en Culiacán la Mesa de Construcción de Paz en Sinaloa, para evaluar las estrategias y resultados del operativo conjunto, no se ha reportado que hayan sido localizados los trabajadores de una empresa minera canadiense que opera una mina en Concordia.
La tarde de este miércoles se vio a elementos del Ejército Mexicano transitando por la carretera que comunica de la cabecera municipal hacia El Verde y en la entrada principal y calles de esta comunidad en camionetas y una unidad Ocelot.
Fue el domingo pasado cuando el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, se reforzó de manera importante el operativo en busca de los 10 trabajadores privados de la libertad en la cabecera municipal de Concordia.
Precisó que en dichas acciones participan 1 mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros y dos aviones Texan.
Desde ese día la búsqueda se extendió rumbo a El Verde, comunidad ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal y el lunes se amplió a los municipios de El Rosario y Escuinapa.
Pobladores de comunidades como El Verde, La Concepción y Tepuxta, manifestaron que en la presente semana se ha visto despliegue por tierra de elementos del Ejército Mexicano en esas comunidades, pero también sobrevuelo de aviones y helicópteros en esas poblaciones ubicadas al norte de la cabecera municipal.
El martes la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que actualmente esa dependencia cuenta con 5 denuncias formalizadas y se recibió un reporte de 10 personas privadas de la libertad.
“La Fiscalía hasta ahorita tenemos cinco denuncias formalizadas, recibimos un reporte de 10 personas y hasta ahorita tenemos 5 denuncias formalizadas, dos de Zacatecas, dos de Sonora y una de Guerrero”, expresó Sánchez Kondo ante versiones de que pudieran ser hasta 14 las personas privadas de la libertad en ese municipio.
“Hay una ficha de búsqueda activa en Chihuahua, pero de esa no tenemos denuncia hasta este momento, no pudiera confirmar en sí el dado específico porque el reporte habla de 10 personas y nosotros tenemos cinco denuncias formalizadas, estamos en ese ínter de que las familias se acerquen a denunciar”.
Hasta el momento no se tienen reportes de la localización de los trabajadores mineros.