$!Mantienen en Escuinapa la campaña ‘Mochilatón’ para el regreso a clases

ESCUINAPA._ La Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno de Escuinapa continúa recibiendo mochilas y útiles escolares como parte de la campaña “Mochilatón”, informó la directora de la dependencia, Dolores González Palomares.

“Se han recibido mochilas, no tenemos la donación quizá que esperamos pero sí hemos tenido respuesta de las ciudadanía”, dijo.

El lunes iniciaron con la instalación del módulo de recepción en la Plazuela Ramón Corona y estarán hasta el viernes 7 de agosto, informó; el módulo de recepción lo abren desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.