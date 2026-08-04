$!Mantienen en Escuinapa la campaña ‘Mochilatón’ para el regreso a clases

ESCUINAPA._ La Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno de Escuinapa continúa recibiendo mochilas y útiles escolares como parte de la campaña “Mochilatón”, informó la directora de la dependencia, Dolores González Palomares.
“Se han recibido mochilas, no tenemos la donación quizá que esperamos pero sí hemos tenido respuesta de las ciudadanía”, dijo.
El lunes iniciaron con la instalación del módulo de recepción en la Plazuela Ramón Corona y estarán hasta el viernes 7 de agosto, informó; el módulo de recepción lo abren desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
El llamado a que donen es también para empresarios, pequeños negocios, ciudadanos; sí han colaborado funcionarios, precisó, pero el llamado es a todos.
Estas mochilas serán entregados en diversas instituciones, pero tendrán colaboración con supervisores escolares para que les informen sobre qué niños podrían requerir el apoyo.
“Hay ciudadanos que han llegado a preguntar qué hacemos aquí y regresan con donativo, gracias por eso”, dijo.
Quien no pueda asistir, añadió, podrían dejar un mensaje para que pasen por ellos cuando el módulo esté cerrado, ir a DIF o a las oficinas de Atención Ciudadana.