El Sur
|
Vigilancia

Mantienen en Escuinapa vigilancia sobre arroyos tras aumento de cauce después de las lluvias

Aún se desconoce si el nivel de la Presa “El Peñón” se encuentra a su máxima capacidad
Carolina Tiznado |
05/10/2026 15:11
05/10/2026 15:11

ESCUINAPA._ Las lluvias del domingo aumentaron el cauce de los arroyos Buñigas y Juana Gómez, los cuales se mantienen en constante vigilancia, informó el coordinador de Protección Civil Jesús López Bibriesca.

“Durante la mañana de hoy se observo un incremento significativo de agua del Arroyo Buñigas y del Arroyo Juana Gómez, ambos caudales se encuentran bajo estrecha vigilancia para prevenir riesgos de desbordamientos hacia las viviendas aledañas”, se señaló en un boletín de prensa.

$!Mantienen en Escuinapa vigilancia sobre arroyos tras aumento de cauce después de las lluvias

Hasta el momento Conagua no ha informado cuál es el estado que tiene la Presa Agustina Ramírez "El Peñón" y si el agua que se tiene en los arroyos se trata de la que se vierte desde ese cuerpo de agua.

“Siento que al Presidente (Víctor Manuel Díaz Simental) le faltó hacer limpieza este año del arroyo, es mucha maleza, con la corriente se puede hacer un tapón y nos inundamos”, dijo una vecina del Arroyo Buñigas

$!Mantienen en Escuinapa vigilancia sobre arroyos tras aumento de cauce después de las lluvias

En el puente peatonal que divide a la Colonia Paredones de otras como Insurgentes, Loma Bonita y Roblito, la preocupación con el aumento de caudal del arroyo es también que el puente vaya a ceder en sus infraestructura de metal, pues desde hace meses han señalado el deterioro de las barras de metal, que están en parte desprendidas.

#Protección Civil
#Lluvias
#Escuinapa
#Prevención
#Arroyos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube