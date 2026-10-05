$!Mantienen en Escuinapa vigilancia sobre arroyos tras aumento de cauce después de las lluvias

ESCUINAPA._ Las lluvias del domingo aumentaron el cauce de los arroyos Buñigas y Juana Gómez, los cuales se mantienen en constante vigilancia, informó el coordinador de Protección Civil Jesús López Bibriesca. “Durante la mañana de hoy se observo un incremento significativo de agua del Arroyo Buñigas y del Arroyo Juana Gómez, ambos caudales se encuentran bajo estrecha vigilancia para prevenir riesgos de desbordamientos hacia las viviendas aledañas”, se señaló en un boletín de prensa.

Hasta el momento Conagua no ha informado cuál es el estado que tiene la Presa Agustina Ramírez "El Peñón" y si el agua que se tiene en los arroyos se trata de la que se vierte desde ese cuerpo de agua. “Siento que al Presidente (Víctor Manuel Díaz Simental) le faltó hacer limpieza este año del arroyo, es mucha maleza, con la corriente se puede hacer un tapón y nos inundamos”, dijo una vecina del Arroyo Buñigas