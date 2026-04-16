$!Mantienen esperanza de hallar con vida a Isidro Beltrán en mina de Rosario

La Teniente Médico Cirujano actualmente está asignada al Octavo Batallón de Infantería en Mazatlán, que es parte del equipo que participó en la evacuación, la atención prehospitalaria y embalado para trasladarlos vía aérea a un hospital de los mineros rescatados con vida el 30 de marzo y 8 de abril, José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapara Nájera, respectivamente.

“No sabemos en qué condiciones se encuentre el minero que está ahí atrapado, pero yo personalmente creo que todo es posible, pero sí puede ser que lo encontremos de muchas formas, no puedo ahondar mucho en eso porque no sabemos, pero puede que esté un poquito desestabilizado con un desequilibrio hidroelectrolítico, con una situación de dosis diabética, deshidratado, como cualquier cosa puede ser posible”.

“Nosotros nos sorprendimos mucho cuando resultó con vida uno de los mineros que se rescataron (Francisco Zapata Nájera, rescatado el 8 de abril). Él también era hipertenso, pero esta víctima nos mencionó que sí tenía acceso a agua y cuando lo encontraron sí le dieron un poquito de comida y sorprendentemente estaba muy estable”, comentó.

ROSARIO._ Aunque lleva 23 días atrapado en el interior de la mina Santa Fe, en Rosario, existe la esperanza de localizar con vida al minero Isidro Beltrán y puede encontrarse de muchas formas de salud, manifestó la Teniente Médico Cirujano, Valeria Martínez Flores.

Martínez Flores agregó que en el momento en que se encuentra a la víctima se le da un soporte vital, se revisa si tiene alguna lesión o si tuvo algún traumatismo craneoencefálico.

“Se evacúa inmediatamente para que nosotros aquí le hagamos una evaluación inicial. ¿Qué es esto? Es la toma de signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno, la temperatura; con base en esto, nosotros nos damos una idea de cómo viene el paciente y al mismo tiempo nosotros ya estamos dándole el soporte vital básico que es poner oxígeno, puntitas nasales con oxígeno bajito y una canalización; colocar una venoclisis para hidratarlo con líquidos porque obviamente va estar deshidratado”, continuó sobre el caso de Isidro Beltrán, de quien se ha mencionado que padece diabetes.

“Y lo que nosotros prevemos hacer es tomarle una glucosa capilar para ver cómo viene. Lo más común es que ahorita que ha estado sin alimento es que en lugar de tener la glucosa elevada la tenga un poquito disminuida porque no ha estado comiendo, entonces lo que se prevé es pasarle una carga de glucosa para que se estabilice, porque eso también puede tener repercusiones a nivel del sistema nervioso el hecho de que esté en estado de hipoglucemia”.

La Teniente Médico Cirujano reiteró que todo eso se realiza en el instante en que se recibe al paciente y empaqueta para su transportación aeromédica, y después los compañeros de Fuerza en Situación de Alerta lo evacúan hacia el siguiente nivel de atención médica que sea correspondiente para que le den un manejo más avanzado.

También señaló que le parece increíble el que se haya rescatado al minero Cástulo Colín después de 100 horas de estar atrapado y a Zapata Nájera después de 312 horas de estar dentro de la mina.

“A mí me parece increíble, o sea, fue un milagro que estuviera todavía con bien el señor hipertenso y, de hecho, justamente no sé si vieron un video que el señor menciona que nunca perdió la fe, entonces creo que esto es muy importante para las personas de aquí de la mina de Santa Fe”, reiteró.

”Entonces, para nosotros como institución yo estoy muy orgullosa de ser parte de toda esta institución, todos nuestros compañeros que han estado día y noche trabajando pues simplemente para encontrar a estas personas y estoy sumamente orgullosa de todo el equipo que hemos estado aquí y todos los que han estado trabajando para poder encontrarle, y ahorita sigue, ahorita siguen trabajando para encontrarlo, entonces estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho y aquí vamos a seguir hasta que lo encontremos”.

Martínez Flores expresó que al ser rescatado el minero Zapata Nájera sorprendentemente se encontraba muy estable de salud, solamente estaba ligeramente hipertenso, pero no era nada que pusiera en riesgo su vida y a ella le informaron que cuando lo llevaron al hospital tenía un ligero desequilibrio de sus electrolitos.

“Pero estaba sorprendentemente muy estable y salió caminando, estaba orientado, consciente, todo muy bien... el primero (Cástulo Colín) también salió muy bien, estaba muy estable, nada más creo que lo hospitalizaron por un día y al día siguiente lo dieron de alta y todo estuvo muy estable”, agregó.

“Lo que nos mencionaron fue que nunca perdieron la fe, así como lo reitero, pero que realmente sí estaban esperando que los encontraran y afortunadamente sí se pudo”.

En tanto que la Teniente Enfermera, Mitzi Yareli Martínez Martínez, que pertenece al Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán, dijo que como enseñanza estos casos le dejan que principalmente no se tiene que perder la fe.

“A mí como enseñanza me deja que principalmente no tenemos que perder la fe, tenemos que empezar a trabajar en conjunto con nuestros compañeros, estar al pendiente de todo, pues sí nos ha sorprendido la situación en la que pueden seguir con vida, bueno, en el caso del señor Francisco que estuvo ahí con vida después de varios días”, expresó.