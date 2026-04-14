$!Mantienen extracción de material en mina de Rosario en busca de cuarto minero atrapado

ROSARIO._ El Puesto de Comando en la mina Santa Fe, en Rosario, donde permanece un minero atrapado, dio a conocer que sigue la extracción de material. Aunque no se determina cuánto es el alcance que se ha tenido, se dio a conocer que se mantienen las acciones en el lugar denominado “zona de interés”.





Esto desde el día 25 de marzo, en el que se presentó el derrame de jales en la mina que explota la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.; y tras emprender acciones de rescate los tres niveles de Gobierno, junto a la empresa y voluntarios, tres se rescataron, el tercero sin vida. El minero que sigue dentro de la mina fue identificado por la empresa minera como Isidro Beltrán, quien se desempeña como supervisor de mina.



