$!Mantienen familias esperanza en rescate de mineros atrapados en Rosario

ROSARIO._ Al cumplirse 11 días de las acciones de búsqueda para encontrar a tres mineros en mina Santa Fe, en Rosario, el gerente administrativo Álvaro Vargas Miranda, negó que se haya desesperanza por parte de familiares de los mineros. Ya que desde el primer día que se tuvo conocimiento del derrame de jales mineros, se dio la presencia de los familiares de los mineros que permanecen desaparecidos.

De igual manera, Vargas Miranda expuso que las familias conocen del ámbito minero por lo que saben del funcionamiento de la mina. “Hasta el momento no, muchos de ellos ya tienen experiencia, son de ámbito minero la mayoría saben cómo son las cosas, saben cómo se trabaja en la mina y no ha habido ahorita una pérdida de esperanza”, precisó. Puntualizó que se mantiene la comunicación constante con las familias se los mineros en todo momento.