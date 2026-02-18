$!Mantienen investigación en fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia

A 18 días de que inició el reforzamiento del operativo en busca de al menos 10 trabajadores mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero, ha bajado el despliegue de elementos de Fuerzas Federales en inmediaciones de El Verde, Concordia, pero se mantienen las investigaciones en la primera fosa clandestina hallada en este lugar. Fue el 1 de febrero cuando el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció el reforzamiento de este operativo con mil 190 elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional, ministeriales y también participa personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina Armada de México.

El despliegue es apoyado por tres helicópteros y dos aviones Texan militares. Fue el 3 del mes en curso cuando en un terreno ubicado a unos 3 kilómetros al sur de El Verde y en las inmediaciones del poblado de Zavala, fue localizada la primera fosa clandestina en esta zona donde el viernes 6 las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de 10 cuerpos, que a la semana siguiente la FGR informó en un comunicado de prensa que cinco son parte de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp privados de la libertad en enero. De los otros cinco cuerpos dio a conocer que aún no estaban identificados y ya no ha emitido mayor información al respecto.

De los otros cinco trabajadores mineros se desconoce su paradero. Días después, en al menos dos fosas clandestinas halladas en otro terreno, a unos 3 kilómetros al poniente de la comunidad de El Verde, fueron localizados otros cuatro cuerpos. Desde que inició el despliegue en busca de los trabajadores mineros han sido encontrados oficialmente 14 cuerpos en cerca de seis fosas clandestinas en las inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la Ciudad de Concordia. También han sido detenidas cuatro personas que fueron quienes informaron de la existencia de las fosas clandestinas y dijeron que la privación de la libertad de los trabajadores mineros fue presuntamente porque los confundieron con integrantes de un grupo delictivo rival.

Esta versión dada a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido rechazada por familiares de las víctimas y personal del sector minero, quienes manifiestan que se trató de un supuesto caso de extorsión. Tanto el titular de la SSPC como la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, han manifestado que las declaraciones de confusión que hicieron los detenidos como presuntos responsables de estos hechos no son definitivas y siguen las investigaciones en busca de esclarecer lo que ocurrió.