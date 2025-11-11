$!Mantienen locatarios de Mercado Miguel Hidalgo, en Rosario, promociones todo el año a fin de mejorar las ventas

EL ROSARIO._ Ante los problemas en las ventas, el presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcantar, aseguró que mantienen un programa de descuento permanente.
“Los esperamos en la zona del mercado (municipal), va a haber muchas ofertas, rebajas, mucho remate de mercancía... Nosotros lo tenemos eso abierto permanentemente”, dijo.
Ya que en reiteradas ocasiones locatarios han expuesto la crisis económicas que han generado la ola de inseguridad en el área comercial del municipio ante la ausencia de vecinos de la zona serrana y comunidades.
“Pues con el objetivo de reactivar un poquito la economía aquí y pues atraer a la gente que vengan a consumir a la zona del mercado”.
Reconoció que no se puede contemplar un periodo especial como el Buen Fin, ya que el sector no cuenta con los recursos para poder invertir en ello.
Lizárraga Alcantar reiteró el llamado a la ciudadanía apoyar al sector comercial consumiendo local y ayudar así a evitar el cierre de negocios