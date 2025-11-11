$!Mantienen locatarios de Mercado Miguel Hidalgo, en Rosario, promociones todo el año a fin de mejorar las ventas

EL ROSARIO._ Ante los problemas en las ventas, el presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcantar, aseguró que mantienen un programa de descuento permanente.

“Los esperamos en la zona del mercado (municipal), va a haber muchas ofertas, rebajas, mucho remate de mercancía... Nosotros lo tenemos eso abierto permanentemente”, dijo.

Ya que en reiteradas ocasiones locatarios han expuesto la crisis económicas que han generado la ola de inseguridad en el área comercial del municipio ante la ausencia de vecinos de la zona serrana y comunidades.