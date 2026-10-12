$!Mantienen Protección Civil de Rosario extracción de agua de la Laguna del Iguanero

ROSARIO._ Al esperar los efectos del huracán Simon, el coordinador de Protección Civil en Rosario, José Molina Ruiz, anunció que se mantiene la extracción de agua de la Laguna del Iguanero.
Esto, ante el riesgo de desbordamiento que representa el cuerpo de agua y que pone en peligro principalmente a vecinos de la Colonia Calderón.
Señaló que estas acciones se han mantenido a lo largo del día por medio de una bomba de Conagua.
Detalló que el objetivo es que la laguna antes mencionada cuente con capacidad para captar agua que pudiera dejar el fenómeno climatológico ubicado en las costas del Pacifico.
Subrayó que se ha apostado principalmente a la prevención con acciones que puedan representar un peligro para la ciudadanía.