$!Mantienen Protección Civil de Rosario extracción de agua de la Laguna del Iguanero

ROSARIO._ Al esperar los efectos del huracán Simon, el coordinador de Protección Civil en Rosario, José Molina Ruiz, anunció que se mantiene la extracción de agua de la Laguna del Iguanero.

Esto, ante el riesgo de desbordamiento que representa el cuerpo de agua y que pone en peligro principalmente a vecinos de la Colonia Calderón.