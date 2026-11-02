$!Mantienen saldo blanco en Escuinapa durante el Día de Muertos

ESCUINAPA._ Hasta las 4:00 de la tarde de este lunes 2 de noviembre, las festividades del Día de Muertos en el municipio de Escuinapa se mantienen con saldo blanco y sin incidentes que lamentar, registrándose una importante afluencia de familias que acudieron a los distintos panteones para recordar a sus seres queridos.

Rosario Guadalupe García Camacho, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se desplegó un operativo especial con la participación de 145 elementos de los tres niveles de gobierno, mediante acciones coordinadas de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja Mexicana y personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaria de Marina.