$!Mantienen saldo blanco en Escuinapa durante el Día de Muertos

ESCUINAPA._ Hasta las 4:00 de la tarde de este lunes 2 de noviembre, las festividades del Día de Muertos en el municipio de Escuinapa se mantienen con saldo blanco y sin incidentes que lamentar, registrándose una importante afluencia de familias que acudieron a los distintos panteones para recordar a sus seres queridos.
Rosario Guadalupe García Camacho, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se desplegó un operativo especial con la participación de 145 elementos de los tres niveles de gobierno, mediante acciones coordinadas de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja Mexicana y personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaria de Marina.
Las labores de seguridad se concentraron principalmente en los panteones Benito Juárez y Renacimiento, así como en otros camposantos del municipio, donde se mantuvo presencia preventiva. También se instalaron puntos estratégicos de vigilancia, recorridos a pie, supervisión de las instalaciones y acciones de apoyo para agilizar la circulación vehicular y facilitar el acceso de los visitantes.
El operativo de seguridad inició desde las festividades de Halloween, el pasado 31 de octubre, y continuó durante el Día de los Angelitos y este 2 de noviembre, con resultados favorables. Las autoridades mantienen el despliegue operativo para salvaguardar la integridad de las familias, preservar el orden público y garantizar que estas celebraciones concluyan sin incidentes.