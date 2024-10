En Concordia, las telesecundarias siguen impartiendo clases a distancia debido a la falta de condiciones para el acceso a las comunidades, las plataformas utilizadas son limitadas y la única herramienta tecnológica al alcance de los alumnos es WhatsApp, debido a la falta de recursos. Esto ha dificultado la implementación de plataformas más robustas como Zoom, dio a conocer José Juan Rendón Gómez, jefe de Servicios Regionales de SEPyC.

“En el caso de Tepuxta, Copala, Santa Lucía, La Petaca, Pánuco, Zavala, se están atendiendo en plataformas”, mencionó Rendón Gómez.

“Como no tienen recursos, la única plataforma que están usando es vía WhatsApp. Ellos no pueden conectarse vía Zoom porque no tienen datos suficientes”, explicó.

El uso de redes sociales como WhatsApp y Facebook ha sido la alternativa para continuar con la educación a distancia. Sin embargo, la falta de conectividad sigue siendo un obstáculo importante para estas comunidades.

Dificultades para maestros en la sierra

Las condiciones de seguridad y de acceso han complicado que los docentes acudan presencialmente a algunas zonas de Concordia. Este problema afecta principalmente a las telesecundarias ubicadas en algunas comunidades de la zona serrana.

“No hay condiciones para que los maestros suban a El Palmito, La Petaca, Potrerillos, Santa Lucía y Copala”, informó.

Los problemas de acceso han obligado a que las clases se mantengan de forma virtual, mientras se espera una mejora en las condiciones de seguridad.

Confirman localización de estudiante

El reporte de desaparición de un menor, estudiante de la Secundaria Federal número 8, fue confirmado por las autoridades. Afortunadamente el joven ya fue localizado.

“Sí fue real lo del niño, pero ya apareció. El alumno sí era de la Federal 8”, aseguró Rendón Gómez en una llamada telefónica.

El caso generó preocupación entre la comunidad escolar, pero la incertidumbre cesó al tener conocimiento de su pronta localización.

Descartan suspensión de clases y ausentismo en planteles de Mazatlán

En Mazatlán, las clases presenciales continúan con normalidad. No se ha reportado ausentismo ni necesidad de recurrir a plataformas digitales para atender a los estudiantes.

“No tengo reporte de ninguna escuela en Mazatlán que esté atendiendo a los alumnos por alguna plataforma. Todo normal hasta el día de hoy”, afirmó el jefe de Servicios Regionales.

Las autoridades han hecho un llamado a los padres de familia para que verifiquen la información y se acerquen a los directores escolares en caso de dudas.

“Igual invitar al padre de familia que verifique la fuente de información y atienda las páginas de la SEPyC del Gobierno del Estado”, sugirió.