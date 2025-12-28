$!Manuel mantiene viva la elaboración artesanal de pinole en Cacalotán, Rosario

EL ROSARIO._ Con el tostado de maíz en hornilla a fuego de leña y su posterior molienda, Manuel Isidro Orrante García ha dado continuidad a la producción artesanal de pinole en Cacalotán, Rosario, durante ocho temporadas, tras los problemas de salud que enfrentó su hermana. “Le aprendí yo a mi hermana, nada más que se enfermó de la vista y ya no pudo, le hizo daño el humo”, precisó. Junto a su hermana Dora Alicia, Manuel señaló que forma parte de la tercera generación en realizar el oficio que inició con su abuela Severa Ramos, y de quien a su vez aprendió su madre Maura García Ramos. Recordó que su abuela y mamá elaboraban el pinole para ofrecerlo en atole durante la temporada decembrina.

El proceso de tostado del maíz comienza a mediados de noviembre, indicó, para lo cual renueva su hornilla a base de lodo, ya que tiende a cuartearse por el calor. Aunque el precio del maíz se ha encarecido, Manuel señaló que mantienen vivo el oficio debido a la demanda de personas que buscan el pinole elaborado de manera tradicional, lo que obligó a ajustar el precio del kilo de pinole de 60 a 65 pesos. Resaltó que no solo familias de Cacalotán adquieren el producto, sino también habitantes de la cabecera municipal y de comunidades vecinas, como Chele. “Pues a veces aquí nos lo compran, en Rosario, Chele, vienen gentes a comprar que 3 kilos, 4 kilos, vienen al mandado de paso y lo llevan”.

Detalló que, ante el incremento en el costo del maíz, han tenido que implementar la medida de tostar una cubeta cada tercer día, cuando en años anteriores llegaban a procesar una cubeta diaria. Manuel explicó que de una cubeta de maíz tostado varía el número de kilos que se obtienen, pero regularmente oscila entre los 12 a 14 kilos. Sobre el proceso, refirió que el maíz se mezcla con ceniza desde que llega, para evitar que se queme o se amargue. “Le echo ceniza, porque si lo echo así se quema el maíz. Necesitamos hacerlo así porque si no sale arrebatado y amargo sale, y echándole ceniza sale bien doradito y ya se lleva a moler”, indicó.