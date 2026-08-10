$!Maquinaria pesada derriba poste de energía eléctrica en la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Varias colonias sin energía eléctrica y el temor de un accidente en una gasolinera, se vivió la tarde de este lunes 10 agosto, al derribar un camión que transporta maquinaria pesado un poste junto a la carretera México 15, en el tramo que cruza la cabecera municipal.
De acuerdo a testigos en el lugar el percance se registró alrededor de las 16:20 horas en el tramo cercano al entronque de la vía federal con el entronque a la sindicatura a Cacalotán.
Tras el percance se registraron varias zonas de la ciudad sin energía eléctrica, así sin servicio de redes, por lo que vecinos relacionaron el hecho con la ola de violencia que aqueja a la entidad.
Trascendió que el camión de la marca Freightliner, color azul, parte de los trabajos de instalación de antenas de CFE, intentó ingresar al lugar llevándose consigo el cableado hasta derribar el poste.
Así mismo se dio a conocer que al corresponder el cableado a los diferentes servicios desde eléctrico, telefonía e internet fue que se dio el apagón general en algunas zonas.
Al lugar acudieron personal de Protección Civil para resguardar el área, seguidos de personal de la Guardia Nacional, Comisión Nacional de Electricidad, para reestablecer los servicios.
Fue en punto de las 18:18 horas, cuando CFE inició las labores en el poste, con lo que se cumplieron alrededor de dos horas sin servicio.