$!Maquinaria pesada derriba poste de energía eléctrica en la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Varias colonias sin energía eléctrica y el temor de un accidente en una gasolinera, se vivió la tarde de este lunes 10 agosto, al derribar un camión que transporta maquinaria pesado un poste junto a la carretera México 15, en el tramo que cruza la cabecera municipal.

De acuerdo a testigos en el lugar el percance se registró alrededor de las 16:20 horas en el tramo cercano al entronque de la vía federal con el entronque a la sindicatura a Cacalotán.

Tras el percance se registraron varias zonas de la ciudad sin energía eléctrica, así sin servicio de redes, por lo que vecinos relacionaron el hecho con la ola de violencia que aqueja a la entidad.