$!Marca desfile de Independencia de México una jornada de calor en Escuinapa

ESCUINAPA._ Aunque inició antes de la hora programada, el desfile para conmemorar el 215 año de la Independencia de México estuvo marcado por una jornada de calor. Elementos de Seguridad Pública en patrullas y la escolta de la corporación encabezaron el contingente, para ser seguidos por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Guadalupe Stone Aguilar, así como funcionarios públicos.





El Comisariado Ejidal así como los sindicatos de músico y de trabajadores del Ayuntamiento “Francisco Aguilar López” continuaron con el contingente para dar paso a primarias. Algunas de las cuales optaron por llevar sombreros, paraguas y telas que de alguna manera los protegían de las altas temperaturas.





