El secretario del Ayuntamiento, Héctor Hipólito Dorantes Breceda, quien asistió al evento en representación del Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, resaltó el compromiso del primer edil por erradicar el trabajo infantil; asimismo, mencionó que el Gobierno local se encuentra trabajando para eliminar esta problemática desde el pasado abril, no solo en esta fecha conmemorativa.

“Informarles también que desde el mes de abril, de la mano del Sistema DIF estamos trabajando con una campaña para erradicar el trabajo infantil. La infancia no debe sacrificarse en nombre de la necesidad, me gustó esa frase, ayer la estaba leyendo y tiene mucho significado, muchas veces por el simple hecho de no contar con un apoyo, los niños sacrifican su infancia”, dijo.

Por su parte, Martha Isabel de La Vega Medrano, presidenta de DIF Elota, explicó que en lo que va de la Administración pública, se han tomado medidas para evitar que los pequeños tengan la necesidad de trabajar para apoyar económicamente en sus hogares, tales como la implementación de becas patrocinadas por funcionarios municipales, empresarios y la ciudadanía en general, así como retirando menores de las calles para regresarlos a las aulas.