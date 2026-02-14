$!Marchan en distintas ciudades del País memoria de mineros desaparecidos en Concordia

En un ambiente de respeto y con profundo pesar, familiares, amigos, trabajadores del sector y personas en general de distintos estados del País, encabezaron la marcha pacífica para exigir justicia por los mineros, desaparecidos y asesinados en Concordia, Sinaloa. Bajo el lema “Los mineros estamos de luto“, miles de personas, en ciudades, como Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Hermosillo tomaron las calles para sumarse a esta protesta, después de qué se confirmara la identidad de cinco de los 10 trabajadores reportados como desaparecidos desde el pasado, 23 de enero. Portando cascos, camisas blancas y chalecos como símbolo de unidad, solidaridad y respeto hacia las víctimas, los manifestantes, recorrieron las principales avenidas de sus respectivas ciudades para exigir justicia, el esclarecimiento total de los hechos y mayores condiciones de seguridad en el ejercicio de la actividad minera.

Las manifestaciones contaron con un gran número de asistentes, entre los que se encontraban familiares directos de algunos de los mineros, quienes compartas y consignas recordaron que aún faltan trabajadores por localizar y que las familias continúan viviendo en la incertidumbre. En Hermosillo, Sonora, familiares de uno de los mineros participaron en esta movilización en donde Carlos, hijo del geólogo Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien continúa en calidad de desaparecido, expresó que a pesar de la información que circula en medios y redes sociales, la familia se mantiene firme en la esperanza y atenta a los reportes oficiales. El hijo de Esparza Yáñez describió a su padre como un profesional con décadas de experiencia en el ámbito minero ampliamente reconocido por colegas y empresas al quien su trayectoria lo llevó a trabajar en el proyecto ubicado en Concordia durante los últimos años.

Este mismo pesar, se vio reflejado en cada una de las marchas, en las cuales se hizo énfasis en que no se trata únicamente de un caso aislado, sino de una situación que pone en entredicho, la seguridad de quienes desempeñan labores del sector minero. Familiares y amigos, así como los trabajadores de este sector, reiteraron que su exigencia es clara al pedir verdad, justicia y garantías, para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir al señalar que la minería es una actividad histórica y fundamental para el desarrollo económico de varias regiones del País, por lo que debe ejercerse bajo condiciones de certeza y protección.