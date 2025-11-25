$!Marchan en Escuinapa para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

ESCUINAPA._ Con una marcha por las principales calles, el Instituto de las Mujeres conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La encargada del Immujer, Cecilia López Burgueño indicó que la dependencia apoya a las mujeres brindando acompañamiento en sus denuncias.

“Hoy inició una pequeña marcha para recordar, sobre todo, este trabajo que se realiza por la violencia a la mujer, a nivel nacional son 16 días de activismo, realizando diariamente actividades para la prevención”, dijo.