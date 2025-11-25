$!Marchan en Escuinapa para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

ESCUINAPA._ Con una marcha por las principales calles, el Instituto de las Mujeres conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La encargada del Immujer, Cecilia López Burgueño indicó que la dependencia apoya a las mujeres brindando acompañamiento en sus denuncias.
“Hoy inició una pequeña marcha para recordar, sobre todo, este trabajo que se realiza por la violencia a la mujer, a nivel nacional son 16 días de activismo, realizando diariamente actividades para la prevención”, dijo.
Este año tienen alrededor de 120 atenciones, de esas, 75 son denuncias pero no terminan por miedo o tiempo, no llegan a su término, pero lo que se ha logrado es concientizar para que se denuncie, informó.
En lo que va del año, López Burgueño tiene el registro de 4 feminicidios, y se ha dado atención en lo que corresponde.
Hay otras denuncias que se dan de acoso sexual y así se dan a conocer datos que quizá no son todos los que se denuncian, precisó.