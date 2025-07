$!Marchan por segunda vez en Rosario para pedir la búsqueda de Heriberto

Desde antes de las 16:00 horas de este sábado, poco a poco personas se fueron congregando en la Laguna del Iguanero en respuesta a una convocatoria hecha por medio de redes sociales, bajo un cielo cerrado y lluvioso que los presentes interpretaron como si entendiera el dolor que alberga a la familia de Heriberto.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito, Seguridad Pública y Protección Civil para dar apoyo al contingente.

“Es la segunda marcha pacífica que hacemos, pues para que me ayuden a buscar a mi hijo porque ya son cinco días de angustia, esperando que regrese y nada. Ya fuimos a buscar y no lo encontramos y pues quiero que me ayuden, es mucha mi desesperación”, expresó su mamá, Cristina Martínez Armenta.

“Que me ayuden, que haya más refuerzos, que vengan los soldados, que vengan a ayudarme a encontrar a mi hijo porque es mucho, son muchos días. Mi hijo es una persona buena, ¿dónde está mi hijo?”.