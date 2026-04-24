Marcharán en Escuinapa por el regreso de constructor desaparecido

Un día más sin noticias del constructor Leopoldo Arroyo Guerrero ha transcurrido y la marcha por la paz continúa vigente en Escuinapa.

“No hay noticias, no hay avances pero la marcha sigue en pie, todos los que deseen participar pueden acudir, por el Ingeniero Arroyo y por todos los que nos duele lo que ocurre”, dijo uno de sus amigos.

Desde el 15 de abril las noticias sobre el constructor y empresario que señale su paradero no llegan, a 8 días del hecho su camioneta fue localizada en Rosario, hoy siguen pidiendo por tenerlo de vuelta en casa, manifestaron.

Arroyo Guerrero es un hombre de 74 años, que desde los años 80 se instaló en el municipio, participando en la obra pública y generando decenas de empleos, indicaron sus amigos.

Desde ese 15 de abril su familia se encuentra con la incertidumbre de su paradero y su estado de salud pues es un adulto mayor, señalaron.

Esta marcha es por él y por la paz que necesitan las familias de Escuinapa, es una manifestación pacífica, precisaron.

El punto de reunión es la plazuela Ramón Corona frente a la Presidencia Municipal, a las 17 horas de este sábado 25 de abril.