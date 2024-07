El joven músico portaba el uniforme del grupo y estaba listo para presentarse, pero no llegó, solo recibieron la noticia del percance y luego de su perdida física.

ESCUINAPA._ Marco Antonio Zazueta Martínez no llegó al compromiso que tenía con una de sus pasiones que era la música. El músico que vivía en Teodoro Beltrán, comunidad de Rosario, falleció el fin de semana en un accidente.

“Tenemos que mostrar la cara de alegría, pero por dentro es otra cosa, nuestro compañero no llegó, lo vamos a extrañar, era el primero que llegaba, era el que nos impulsaba a salir adelante”, recuerda Jorge Cruz.

Describir a Marco Antonio no es difícil, pues para él las palabras no sé no existían, intentaba siempre hacer lo mejor aún en cosas que desconocía, se abocaba a aprenderlas.

“A él le gustaba sembrar chile, calabaza, le decía ‘descansa’ pero siempre quería más y más, nadie va a suplir las ganas de Marco, nosotros tenemos que honrarlo echándole más ganas”, expreso Jorge.

Este domingo el grupo Solicitado fue a cantarle y a mostrar su cariño a Marco Antonio a su velatorio en la comunidad de Teodoro Beltrán, pues siempre será parte de la agrupación, señalaron.