$!Marco Antonio tiene más de 40 años como productor de ostión al elegir la pesca por profesión en Chametla

EL ROSARIO._ Para Marco Antonio Carrillo Flores estar en el agua, ya sea para la pesca o producción de ostión, fue una elección de vida al ejercer este oficio tras concluir la primaria, donde reconoce en la necesidad a su principal maestra.

”(Tengo) como unos 40 años más o menos, o más. Sólo (aprendí), yo digo que la necesidad... casi toda mi vida he dedicado a la pesca, nomás salí la primaria y a la pesca, de unos 14 años”, precisó.

Aunque posteriormente descubrió el gusto por la actividad, al punto de que en la actualidad lo ha convertido en un negocio familiar en la sindicatura de Chametla, concretamente en el canal llamado como “Las Culebritas”, mismo que alimenta el sistema estuarino “Las Cabras”.

Destacó que combina la pesca con la producción de ostión de placer, ya que cada uno tiene ciclos diferentes, pasando del pescado, al camarón y de ahí al ostión, en busca del sustento para su familia.

”Ha significado, pues, cómo le diré, pues el bienestar de la familia de aquí, de nosotros, y no me arrepiento de no haber estudiado porque me ha ido muy bien en la pesca a mi en realidad”, aseguró.