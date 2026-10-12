Marea alta y efectos del huracán Simon ocasionan inundaciones en Teacapán

TEACAPÁN, Escuinapa._ El incremento de mareas más los efectos del huracán Simon en el Pacífico han tenido a la sindicatura prácticamente en el agua; urge que se hagan labores de infraestructuras, señala vecino.

“Esta es la zona más elevada del malecón de Teacapán, lo demás ya está inundado... urge reforzar la escollera”, explica un vecino mientras graba como el agua entra al malecón.

De seguir sin hacer obras, Teacapán está condenada a desaparecer, advierte, pues se requiere una escollera en forma.

“Antes de que empiece se necesita actuar, no después, reforzar la escollera, está ya está obsoleta”, expresa

La escollera que se tiene ya está pareja, se necesita ordenarla para que pueda prevenirse, pues estás marejadas no se habían visto en años, expusieron.

El agua ha invadido calles, el malecón, así como zonas bajas, convirtiendo algunas partes en “espejos” de agua.