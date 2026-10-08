$!Marejadas en Teacapán dejan afectaciones en el Cetmar

TEACAPÁN, Escuinapa._ Una parte de una barda perimetral, la subestación eléctrica y un aula-taller del Cetmar Teacapán han cedido a las marejadas que se tienen desde hace una semana, informó el director de la institución. “El alto oleaje que nos impactó en las bardas perimetrales ya nos derrumbó un tramo de barda, la marea ha sido más alta que otros años y ya nos llegó al área del Taller de Mecánica y ahí está a punto de tirarnos una barda”, dijo Antonio de Jesús Verdugo Elguezabal Indicó que también el miércoles empezaron a tener problemas en el sistema eléctrico, que es subterráneo por lo que se tuvo la necesidad de suspender clases.





Ellos están intentando reparar en lo que son fallas, indicó, pero lo que es necesario es cambiar el cableado, lo cual es una inversión fuerte, que no se tiene el recurso para empezar a hacerlo. Se ha iniciado la gestión en todos los niveles de Gobierno esperando tener respuestas, pero hasta el momento no han tenido una solución. La institución ya tiene 44 años como modelo educativo, cuando se empezaron a presentar problemas de mar de fondo, expuso, una barda se derrumbó, por lo que se tuvo que hacer de nuevo 2 metros atrás de lo que era.



