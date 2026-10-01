$!Marejadas también ocasiona daños en Teacapán

TEACAPÁN, Escuinapa._ Las marejadas que ha dejado en la costa el huracán “Polo” han ocasionado daños en por lo menos 40 viviendas de Teacapán.

Mientras el puerto está cerrado a la navegación y las playas a bañistas, el agua del mar ha inundado varias calles de la sindicatura, además de viviendas, informó la síndica Mirna Figueroa Rodríguez.

“Las altas marejadas han estado saliendo por los canales que tenemos de desagüe, por aquí hay varios canales, el principal es el que está por la antigua gasolinera... al finalizar los estadios está un tubo de concreto, cuando llueve mucho la caída va a ese tubo y sale el agua, pero ahora fue al revés, con las marejadas, se vino, salió por el tubo empezó a correr por varias calles”, comentó.