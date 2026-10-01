$!Marejadas también ocasiona daños en Teacapán

TEACAPÁN, Escuinapa._ Las marejadas que ha dejado en la costa el huracán “Polo” han ocasionado daños en por lo menos 40 viviendas de Teacapán.
Mientras el puerto está cerrado a la navegación y las playas a bañistas, el agua del mar ha inundado varias calles de la sindicatura, además de viviendas, informó la síndica Mirna Figueroa Rodríguez.
“Las altas marejadas han estado saliendo por los canales que tenemos de desagüe, por aquí hay varios canales, el principal es el que está por la antigua gasolinera... al finalizar los estadios está un tubo de concreto, cuando llueve mucho la caída va a ese tubo y sale el agua, pero ahora fue al revés, con las marejadas, se vino, salió por el tubo empezó a correr por varias calles”, comentó.
Los estadios de fútbol y béisbol están inundados, el canal que se tenía también en esa zona no terminaba en los estadios, continuaba pero al urbanizarse el área, los propietarios pusieron “tapones” para que no se salaran sus predios y por ello el agua no sale de manera natural.
El problema de inundaciones está afectando las calles Mariano Matamoros, Rosales, Independencia, las mareas subieron también en la zona del malecón y algunas casas cercanas también se afectaron.
Este jueves acudió a Teacapán el Director de Obras Públicas para ver qué se puede hacer, quizá abrir los canales para que tenga salida.
“Son de 30 a 40 afectados, siguen las marejadas altas desde que entró ‘Polo’, esperamos que empiecen a bajar, es lo que nos dice Capitanía de Puerto”, expresó.
En la zona del malecón, la infraestructura se ha ido afectando en viviendas cercanas por las marejadas que se tienen desde hace una semana.