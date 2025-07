$!María Arcelia crea arte con hilo y aguja en Chametla

”Nosotros desde la primaria, nosotros hacíamos las servilletas, era la tarea de nosotros que los maestros nos ponían a hacer; no éramos de andar jugando si no que teníamos una tarea un día sí, un día no y ya de ahí fui bordando, bordando y a la fecha tengo los 74 años y sigo bordando”, relató.

Al ser tan detallado cada cuadro, explicó, el tiempo de elaboración de uno de metro por un metro lleva alrededor de cinco meses.

Dentro de sus creaciones, manifestó, que hace 18 años aproximadamente bordó el vestido de la reina de belleza Señorita Sinaloa, con elementos representativos de la entidad; o más recientemente un retrato por encargo de un maestro.