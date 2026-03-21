$!María Concepción ofrece capirotada con el tradicional sazón de su madre, en Rosario

EL ROSARIO._ María Concepción Mora Morales, mejor conocida como “Cuatita”, asegura que su vocación es ser comerciante, y para obtener otro ingreso decidió emprender hace 25 años en la venta de capirotada durante la cuaresma. Esto gracias a las enseñanzas de su madre la señora Manuela Morales Noriega, que ha convertido ya en una tradición. “Se me hace muy bonito trabajo la verdad y como la gente la pide la hago todos los años”, precisó.

Refirió que a lo largo del año se dedica a la venta de ropa, pero aprovecha estos días de preparación para la cuaresma al ofrecer este postre. Con este cometido, afuera de su tienda de ropa en la zona comercial, en la calle Cristerna, instala una mesa con dos cazuelas con capirotada morena y de leche, para ofrecer en medios litros con un costo de 80 pesos. La experiencia a lo largo de los años, afirma, le ha permitido desarrollar con más facilidad la capirotada a pesar de que lleva un considerable número de ingredientes, mismos que varían entre la capirotada morena y la blanca o leche.

“Cuatita” explicó que la capirotada blanca lleva alrededor de 10 ingredientes, mientras que la morena aproximadamente 7 ingredientes. “La morena lleva cacahuate, pasa, ciruela, piloncillo y haces la miel; y la blanca lleva coco, lleva nuez, cacahuate, ciruela pasa, coctel de frutas y la leche, lecherita, de las tres leches”, explicó.