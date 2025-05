$!María de la Luz I, celebra ser reina de diamante de la Feria de la Primavera en Rosario

”Ay muy bonito, me siento muy contenta que la gente todavía se acuerde de mí, me dio mucho gusto que me aplaudieran tanto; no lo creí porque ya eran muchos años”, manifestó.

Así mismo, detalló que en ese momento las fiestas estaban a cargo del Club de Leones, que posteriormente pasarían a ser organizadas por las administraciones públicas.

Así mismo, refirió que le tocó ser la primera reina de las máximas fiestas de los rosarenses en realizar el tradicional desfile a caballo.

”Muy bonito porque yo el 5 de mayo yo desfilé a caballo, yo fui la primera reina que desfiló a caballo”, recordó de aquel momento en el que se convirtió en reina.