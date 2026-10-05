$!María del Socorro ‘Coyo’, una vida consagrada a servir a la Virgen del Rosario como aprendió de su padre

ROSARIO._ María del Socorro Rendón Beltrán, conocida con cariño como “Coyo”, recordó que fue a los 15 años cuando tuvo el primer acercamiento a Nuestra Señora del Rosario de la mano de su padre Jesús “Chuy” Rendón Rendón, quien hasta la muerte fue sacristán del ahora Santuario, y quién se convirtió en su maestro en la devoción a la patrona de los rosarenses. Pasó de ver a las señoras de aquel momento al cambiar a la venerada imagen para su fiesta patronal, a ser ella misma quien la viste junto a otras tres personas.

“Uy (el primer acercamiento), desde niña, desde chiquita andaba detrás de mi papá con él y con las señoras que arreglaban a la Virgen. Fue como unos 15 años... Desde que yo llegué aquí, con él, siempre siguiendo a mi papá”, relató. “Todo era para él nada más, para ella y para ella, siempre estaba velando el templo y a ella”, comentó al tiempo que sostuvo que ha tratado de mantener ese mismo celo.

Refirió que en cada cosa que hace desde abrir y cerrar el templo Mariano o ayudar en la sacristía honra ese legado que recibió de su progenitor. “Pues sentir la enseñanza que me dejó como herencia, ayudando en la sacristía, a los sacerdotes y todo... Aquí ayudando en lo que se pueda, en lo que me digan, yo con mucho gusto lo hago”, manifestó evidentemente emocionada. Aunque sostiene que su oficio principalmente ha sido la costura para niños, ve como bendición la oportunidad de con sus manos realizar tres vestidos a la Virgen para la festividad.