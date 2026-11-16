$!María Eugenia da continuidad al legado familiar en el comercio dentro del mercado en Rosario

ROSARIO._ Para María Eugenia Quevedo Zamora, al prácticamente nacer y crecer en el Mercado Miguel Hidalgo, al tomar las riendas del local afirma ha sido un honor al dar continuidad al legado familiar al formar parte de la tercera generación de una familia de comerciantes. “Soy la tercera generación aquí... Ah pues algo muy bonito, aunque esto pues es del Municipio pero ya son generaciones y lo siente uno en el corazón”, expuso. Parte del arraigo, indicó, está la tradición o gusto de estar en el mercado en las navidades en familia tal como lo hiciera sus abuelitos, su mamá y ahora ella junto a su familia y hermanos.

“Si no pasamos la Navidad aquí, la verdad no es Navidad, tenemos desde que nacimos pasando navidades aquí y sí es muy bonito para nosotros estar aquí en el mercado”. Precisó que el primero en iniciar el oficio fue su abuelo Elías Zamora Cervantes, y su madre Lucía Zamora Pérez le dio continuidad, hasta llegar a ella y dar hoy el relevo generacional. Explicó que ha estado sus 47 años de vida de cerca, pero inició desde la pandemia del Covid-19 a estar más de lleno y al frente al fallecer su mamá hace dos años. No obstante, manifestó que mientras estuvo su mamá manejaba trajes para bautizo, bota de trabajo, cobijas, entre otras cosas, que ha tratado de mantener además de implementar cosas nuevas. “Ya estoy yo en la tienda, empecé con los tutú, los trajecitos, disfraces, traje de señora que siempre le han procurado a ella, lo sigo a ese legado porque vienen y la buscan clientas que ya tenía ella”, explicó. Señaló que dar seguimiento al trabajo de sus seres amados representa una motivación para acudir cada día a trabajar al mercado a pesar de que en la actualidad las condiciones para la actividad no son las óptimas.