$!María Fernanda narra su lucha contra el dengue y su nueva oportunidad de vivir

“Casi morí, prácticamente estuve a nada; dijeron los doctores que si hubiera durado unas horas más en mi casa ya no podría estar aquí viva”, sostuvo.

María Fernanda dio a conocer que empezó con un fuerte dolor de cabeza que no bajó ni con una pastilla, seguido de temperaturas por encima de los 41 grados, lo que motivó a que se encerrara completamente a oscuras en su cuarto al no tolerar ni la luz.

De eso han pasado apenas dos meses, donde fueron cinco días que se convirtieron en una eternidad, un calvario para ella y su familia, anhelando que diera muestras de mejoría.

Cuando supo que tenía dengue, no se preocupó al creer que le daría con normalidad hasta que vomitó y descubrió que era sangre.

“O sea, yo al segundo día yo vomité sangre, al tercero yo ya ni quería ver nada porque me dolían muchos mis ojos. Ya despues al tercer día ya fue cuando empecé a sangrar por todos lados y fue cuando me hicieron el análisis y ya tenía 11 (mil) de plaquetas”, explicó.

Con esos resultados en sus análisis, fue que sus papás llevaron a la joven al Hospital Integral y al verla los médicos decidieron hospitalizarla de inmediato.

La joven manifestó que el momento donde se acrecentó su miedo fue estando en el hospital, ya que al ponerse de pie sangró aún más.

“Entró el doctor y me dijo ‘Tu dengue es peligroso, si tú te paras te puede dar un derrame cerebral’ y eso fue shockeante, se me vinieron las lágrimas y mi mamá de que ‘Tranquila, no va a pasar nada’, para tranquilizarme”, agregó.