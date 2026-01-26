$!María Lucía realiza de forma artesanal cocadas y atole de coco en Chametla

EL ROSARIO._ En el fuego de leña en su hornilla y con mucha paciencia, María Lucía Reyes Márquez elabora cocadas y atole de coco en la Sindicatura de Chametla.

Detalló que son ya poco más de 10 años de desarrollar la actividad que le ha permitido generar un ingreso para su hogar.

“Empecé con poquito para comer y ya vi que me quedaban bien y ya de ahí empecé para vender; ya tengo más de 10 años vendiendo, hago atole y hago cocadas”, expuso.

A pesar de que reconoce que es difícil conseguir el coco, ve en esta opción darle un valor agregado a la producción que se da en la región.

María Lucía explicó que el coco que emplea es seco, el cual procede a rayar para agregarlo en azúcar previamente derretida y el color que se desee agregar.

La comerciante, reconoce que es un oficio que requiere además de mucha fuerza, una gran paciencia al ser un proceso laborioso.