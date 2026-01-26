$!María Lucía realiza de forma artesanal cocadas y atole de coco en Chametla

EL ROSARIO._ En el fuego de leña en su hornilla y con mucha paciencia, María Lucía Reyes Márquez elabora cocadas y atole de coco en la Sindicatura de Chametla.
Detalló que son ya poco más de 10 años de desarrollar la actividad que le ha permitido generar un ingreso para su hogar.
“Empecé con poquito para comer y ya vi que me quedaban bien y ya de ahí empecé para vender; ya tengo más de 10 años vendiendo, hago atole y hago cocadas”, expuso.
A pesar de que reconoce que es difícil conseguir el coco, ve en esta opción darle un valor agregado a la producción que se da en la región.
María Lucía explicó que el coco que emplea es seco, el cual procede a rayar para agregarlo en azúcar previamente derretida y el color que se desee agregar.
La comerciante, reconoce que es un oficio que requiere además de mucha fuerza, una gran paciencia al ser un proceso laborioso.
“Ya que está hirviendo le echas el coco, y ya es menear y menear, porque duran como aproximadamente dos horas para estar porque como el coco suelta agua hasta que se seca”, explicó.
Precisó que la cocada tiene un costo de 10 pesos la pieza, y refirió que de un coco pueden salir hasta 10 cocadas, esto dependerá del tamaño que se quiera logar.
Recordó que esta labor la aprendió de la esposa de un primo, de nombre Aurelia Guevara, quien realizaba esta actividad hasta que se fue a Tijuana.
En lo que respecta al atole de coco, señaló, que lo hace con coco natural y masa de maíz completamente natural y de forma artesanal.
Refirió que esta actividad ha significado un medio de mejorar un ingreso para su hogar y el sustento de sus familia.