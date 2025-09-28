$!María, madre de esperanza ante la violencia en Sinaloa: Martha Yanett Ortiz

EL ROSARIO._ Ante las muertes generadas por la violencia en Sinaloa y el País, María se muestra como madre de esperanza, afirmó Martha Yanett Ortiz, ponente del 31 encuentro mariano con motivo de la Fiesta de la Virgen del Rosario.

“El estado de Sinaloa, tanto como el país de nuestro México, han sido golpeados por esta cultura de la muerte, por la violencia, por la inseguridad, y gime el mundo de dolor, de muerte, de angustia; gime por los desaparecidos; gime por el deseo de paz, de bien; gime porque necesita de Dios, y la mujer que da a luz, aquella del apocalipsis es la luz de esperanza que nos regresa al amor, a la justicia al deseo de bien para nuestra alma y para nuestro corazón de volver aquellos orígenes en los que podíamos salir a jugar a las calles, en los que teníamos libertad”, aseguró.

La consagrada de la Sociedad de Vida Apostólica Oferentes del Corazón de Jesús, y licenciada en Ciencias Teológicas, argumentó que a lo largo de la historia de la Salvación y de la fe misma, el rol de la Madre de Dios ha sido ser portadora de la esperanza que viene de Dios.