$!María Verónica afirma que de la mano de su hija Estefanía aprendió sobre el síndrome de Down

”Han sido (años) de aprendizaje y a pesar de que ella está así, ella me ha enseñado muchas cosas que yo no sabía, ella me las ha enseñado por su forma de ser”, aseguró.

Para ella, refirió, es su princesa, la cual describió como una niña sociable, tierna y amable, que le ha mostrado una bondad indescriptible aún con aquellos que la discriminan.

Manifestó que ante la falta de difusión y avances en la medicina tuvo conocimiento de que Estefanía tenía el rasgo de este síndrome hasta su nacimiento.

”Pues a mi nunca me dijeron hasta que ella nació, yo no me di cuenta... Pues sí fue sorprendente porque yo no sabía pero pues ella fue recibida bien”, dijo.

Con la responsabilidad innata de madre, manifestó que decidió investigar por su cuenta más a fondo sobre el síndrome.

Recordó que la primera emoción que cruzó su ser al tenerla en brazos fue el miedo a lo desconocido.

”Fue miedo porque sentía que no iba a poder... La verdad sí (veía un reto), se me hacía como que no iba a saber cómo guiarla, como tratarla, porque era diferente pues”, reconoció.