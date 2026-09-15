$!Marisela descubrió la pasión de conservar a la tortuga marina al cocinar en campamento

ROSARIO._ El primer acercamiento que Marisela García Ramírez tuvo con las labores de conservación de la tortuga marina en Rosario fue desde la cocina, donde descubrió la pasión por rescatar a los quelonios de la extinción hasta convertirse representante del Grupo Tortuguero del Santuario Huizache Caimanero. “Pues en mucho, en mucho se traducen porque pues doy vida, doy alegría a los niños, hasta las personas adultas... tanto como para ellas como para nosotros para un mejor futuro”, expuso sobre los 15 años de labor de conservación.

Con esto, manifestó que ha formado parte de los 40 años de labor del grupo por la conservación de la tortuga marina, principalmente la tortuga golfina. Detalló que que inició en el año de 1986 como cocinera de un grupo de tortugueros que todos eran de Rosario, donde se fue familiarizando con esta labor. La vecina de La Guásima, expuso que al migrar el campamento tortuguero de la zona, a la altura de los restaurantes, perdió contacto con la agrupación hasta el año 2011, cuando el biólogo Héctor Rafael Contreras Aguilar le invitó a integrarse como brigadista. “Ya no vino, no porque no haya querido, sino que ya cumplió y desde ahí ya me dijo que por qué no me quedaba y yo quedé de encargada”.

Refirió que al pasar por un proceso doloroso, la invitación de Contreras Aguilar vino a convertirse en un nuevo sentido de vida. Labor la cual, sostuvo combina con su gusto por el mar, motivo por el cual durante la temporada de junio a diciembre todas sus tardes son de trabajo en la preservación de la tortuga pero disfrutando los atardeceres desde la playa. Su principal satisfacción, indicó, es que miembros de su familia se han sumado al grupo, además de la certeza de que contribuye a salvar a esta especie de la extinción.