$!Martha en su canto y su guitarra ha encontrado un oficio dedicado a Dios y a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Mientras muchos buscan a través del canto la fama, Martha Sánchez afirma que busca glorias más altas al dedicarse a la música litúrgica para acompañar con su voz misas y horas santas. Con su voz y acordes de su guitarra la intérprete forma parte de las misas del novenario en honor a Nuestra señora del rosario, así como a lo largo del año y diferentes festividades de la iglesia.

“De hecho la primera guitarra, con la que sigo tocando todavía yo la consagré, o sea, esta guitarra va a ser solamente para el servicio de Dios y nada más, porque a veces me preguntan que si no trabajo para fiestas o algo así, algo tranquilito y le digo no, solamente es para el servicio eucarístico y horas santas”, dijo. Expuso que desde hace 13 años decidió consagrar su guitarra a este ministerio pues sostiene que aunque siempre está el pueblo en el momento que interpreta los cantos es su momento con Dios. “Todo lo que hago, el cantar es para llenarme yo, siempre cuando canto, trato de estar escondida o trato de no estar como frente a la gente, yo siempre es mi mirada a él (Jesús), y yo desde que empiezo a armar todo es enfocada a él y hago mi oración al principio donde mi servicio lo ofrezco a él, mi canto pues y servir de instrumento”.

Recordó que sus inicios fue en el coro del grupo parroquial juvenil desde hace alrededor de 20 años pero fue en el primer aniversario luctuoso de su abuelita María de los Ángeles cuando cantó su primera misa sóla. “Por azar del destino no pudieron tocar una vez para una misa familiar y me dijeron que se animaba a cantar yo, nunca había tocado y cantado sóla, lo hice y me gustó”, expuso.

Detalló que de ahí surgieron muchas más invitaciones, al punto que le ofrecían cubrir una cuota para que cantara en otras eucaristías. “A partir de ahí hubo gente que me empezó como a contratar y te voy a ser sincera, al principio me daba mucha pena y las primeras contrataciones eran gratis porque me daba mucha verguenza, o sea, cobrar por algo que a mi me llenaba en los espiritual, aparte que llenaba a los demás”.

Sostuvo que existieron voces que la alentaron a convertirlo en un oficio donde tenía que generar una remuneración para cubrir gastos por su tiempo y material que emplea como lo es cuerdas para la guitarra o incluso bocinas y micrófono. Sobre cómo inició a tocar la guitarra, comentó, que fue de manera autodidacta y al ver que en el coro sólo tocaban hombres, y una vez que no pudieron asistir decidió empezar a tocar llegando incluso a tener un mismo esquema de cantos por meses. Así también, y en este deseo de ser mejor en su servicio, indicó que acudió año y medio al coro Ángela Peralta para moldear la voz, así como encuentros y congresos nacionales de cantantes católicos.