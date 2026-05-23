$!Martha mantiene viva la tradición de su enramada en Las Cabras

LAS CABRAS, Escuinapa._ Cómoda y hasta de doble planta es la enramada de Martha Romero, una idea que nació desde hace años y que cada edición de las Fiestas del Mar de Las Cabras se vuelve a construir.
“Abajo es para la cocina y para dormir, arriba nos subimos cuando empiezan a tocar los grupos; con tiempo vamos comprando madera”, relata.
Son por lo menos 13 años los que Martha y su familia tienen construyendo su enramada de doble planta. La construcción de palma y palos que les entregan tiene una ampliación para la que han ahorrado por años.
El techo se hace en una parte de jabas de plástico y otra es sostenida por una estructura de herrería, comenta.
“Este año se hizo de herrería, o sea, la agrandamos más, con tiempo vamos comprando”.
Martha es playera de corazón y lo mismo se va un miércoles que un jueves o viernes a disfrutar de la fiesta.
Llegar en miércoles le permite disfrutar del sonido natural de las olas del mar, ya que después solo es estruendo por la música que se instala.
Como cada año, este 2026 quiso ir a cumplir su cita con el mar, más allá de rumores o miedos como los que se tienen desde el año pasado por el tema de seguridad.
“Que Dios nos cuide, dice uno, porque somos playeros de corazón, cada año venimos. Hay gente que tiene miedo venir”, sostiene.
Estar en las Fiestas del Mar de Las Cabras es disfrutar de unos días de paz, de relajación; ya llegará el martes en que se tenga que volver a la realidad de lo cotidiano, indica Martha.