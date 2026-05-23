$!Martha mantiene viva la tradición de su enramada en Las Cabras

LAS CABRAS, Escuinapa._ Cómoda y hasta de doble planta es la enramada de Martha Romero, una idea que nació desde hace años y que cada edición de las Fiestas del Mar de Las Cabras se vuelve a construir.

“Abajo es para la cocina y para dormir, arriba nos subimos cuando empiezan a tocar los grupos; con tiempo vamos comprando madera”, relata.

Son por lo menos 13 años los que Martha y su familia tienen construyendo su enramada de doble planta. La construcción de palma y palos que les entregan tiene una ampliación para la que han ahorrado por años.

El techo se hace en una parte de jabas de plástico y otra es sostenida por una estructura de herrería, comenta.

“Este año se hizo de herrería, o sea, la agrandamos más, con tiempo vamos comprando”.