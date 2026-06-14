$!Más allá del miedo, es visibilizar la violencia en Escuinapa: Orquídeas Moradas

ESCUINAPA._ Marchar es resistir, es crear memoria colectiva, más allá del miedo que se siente, señaló Blanca Aurora Peraza Polanco, cofundadora de la Colectiva Orquídeas Moradas. “Desde Orquídeas Moradas estamos buscando visibilizar la violencia que se vive en Escuinapa... es visibilizar, es crear memoria colectiva, hay mucho miedo colectivo, estamos frustrados un tanto porque no hay libertad en este pueblo, estamos condicionados a órdenes que no entendemos, en general siento que hay miedo, que hay tristeza, impotencia”, dijo Peraza Polanco. Muchas personas no participan en las marchas, pues no basta con desaparecer a un familiar sino también evitan que se visibilicen sus casos, con amenazas y solo queda resistir, indicó. “Nuestra palabra en esta marcha es resistencia, porque incluso con todos los contra que tuvimos hemos estado tratando de lograr visibilizar y la generación de empatía porque vemos mucha apatía”, dijo.





Peraza Polanco indicó que hay mucho miedo y eso impide que la esencia del pueblo escuinapense sea visible, pues son un pueblo alegre y participativo. Lamentó que las autoridades, a dos meses de solicitar que se tengan protocolos de seguridad para atender contingencia por hechos de violencia, hasta el momento no los hayan presentado. “Hablo de un abandono, de una falla que no se puede ocultar, más allá de un partido, hablo de un gobierno en turno que está ignorando las peticiones y las posibles soluciones”, dijo. La seguridad es un privilegio de quienes gobiernan y de quienes pueden pagarla, indicó, pues cuando la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde estuvo en el municipio, lo hizo blindada con cuerpos de seguridad, cuando se fue, toda esa seguridad también se esfumó.



