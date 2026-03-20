$!Más de un siglo lleva un barrio de Agua Verde mostrando su devoción

EL ROSARIO._ El legado de una familia ha trascendido el tiempo, al cumplirse más de un siglo de la devoción a “la mano poderosa”, en el barrio que recibe el mismo nombre en la sindicatura pesquera de Agua Verde. Esta devoción se basa en la imagen que muestra la mano con la herida de Jesús, y sobre cada uno de los dedos están la imagen del niño Jesús, San José, la Virgen María, y los padres de María, San Joaquín y Santa Ana.





Esta festividad que se empata con la celebración del templo parroquial de la comunidad dedicado al Señor San José. Los organizadores destacaron que esta fiesta tiene lugar, incluso antes de que se designe como patrono a San José. “50 años atrás se festejaba ‘la mano poderosa’, y pues aquí estamos siguiendo la tradición de los devotos y es un legado que nos dejaron como familia y pues le seguimos para adelante”, afirmó Javier Luna Rojas.





Este legado lo han mantenido en la actualidad los descendientes que portan los apellidos Luna Cruz y Luna Rojas. Se precisó que ya la estafeta pasó a la cuarta generación que inició con la señora Flora, encargados además de celebrar mantener en buenas condiciones la capilla en uno de los rincones de la sindicatura. Para este evento, se destacó que se unen las familias logrando las mejoras de la capilla, además de ofrecer castillo, toros de pirotécnia, música en vivo, antojitos, y juegos. Tal ha sido la devoción, que al interior se expuso que existe una almohada con dijes llamados milagros en ofrenda por los favores recibidos.



