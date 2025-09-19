$!‘Más derrotados que el Canelo’, dicen cooperativas de Escuinapa al iniciar la temporada de camarón

ESCUINAPA._ Pescadores de la zona sur de Escuinapa salieron a verificar si la captura de camarón será redituable pero regresaron “más derrotados que el canelo”, señaló Eduardo Sánchez, de la cooperativa Sur de Sinaloa de La Concha.

”Salimos a pescar, a hacer un muestreo y lamentablemente sucedió peor que el año pasado, ya ve que el año pasado sacamos un kilo, hoy ni siquiera lo conocimos”, dijo.

De los 82 socios de las cooperativas, solo salió a pescar la mesa directiva para tener una idea de cómo estaba el estero pero no encontraron nada.

”Lamentablemente ni lo conocimos(el camarón) ni siquiera uno, nada, más doloroso y más triste porque todos los años siquiera tenemos el apoyo del Gobierno con el Bienpesca estatal y nada”, dijo.