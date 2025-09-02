$!‘Más X Rosario’ propone proyecto recreativo como solución a contaminación en el Río Baluarte

EL ROSARIO._ Al sostener que al problema de contaminación en el Río Baluarte solo se le dan soluciones temporales, miembros de la naciente Asociación Civil “Más X Rosario” plantean a autoridades y sociedad aterrizar un proyecto recreativo y turístico en la zona.

“Esto ha estado siendo constante por años, no es la primera vez que alguien lo denuncia. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita, denunciando pero a la vez proponiendo”, afirmó Carlos Bladimir Pacheco Macías, presidente de la agrupación.

La propuesta surge tras darse a conocer la situación de los tiraderos clandestinos de basura inorgánica y escombro en el lecho del río bajo y en los márgenes del Río Baluarte, a la altura de la cabecera municipal.

“Estamos planteando un proyecto ecológico, social, deportivo, sustentable, entre muchas áreas más de beneficios para el pueblo”, explicó.

Pacheco Macías detalló además que, tras juntar evidencia y difundirla por las redes sociales de su movimiento, se dio un acercamiento con personal de la Comisión Nacional del Agua en el sur de la entidad, del cual resultó un llamado al Ayuntamiento para la limpieza del cauce del río, como un correctivo.