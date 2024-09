EL ROSARIO._ Para Gloria Collazo Aragón, el día que le arrebataron a su hijo de 15 años, no sólo le quitaron la tranquilidad dejando un profundo dolor, también se llevaron el miedo de salir a buscarlo entre veredas y cerros.

“Él (me impulsa), es mi hijo, lo tengo que encontrar. No lo puedo dejar tirado, le tengo que dar paz, esté donde esté y lo que me cueste, así me arrastre y sea el último aliento que tenga de vida yo lo voy a encontrar”, sostuvo.

Precisó que ya son 9 años desde aquel 4 julio de 2015, donde perdió a César, su hijo, tiempo que se traducen a una intensa búsqueda que la llevó a convertirse en rastreadora.

“Desde que desapareció lo empecé a buscar. Yo lo quería sacar de debajo de la tierra... Era un niño, ¿Qué tanto miedo le pudieron haber tenido a un niño para hacerle lo que le hicieron?”.

La madre de familia, reconoció que al ser el mayor de tres hijos, dificulta aún más su labor de búsqueda pues cada que sale está el riesgo de no regresar.

“Y es horrible porque uno le dice a sus hijos que voy a buscar a tu hermano y me dice mi hija: ‘¿Vas a volver?’ y le digo que sí, pero no sé si voy a volver porque, pues a ellos no les gusta que busquemos, pero no lo voy a dejar tirado porque no era un animal, le tengo que dar descanso”, aseveró.

Narró que la desaparición fue en la zona conocida como “La Chalata”, en la cabecera municipal, en punto de las 22:30 horas en conocida tienda de conveniencia, llevado por unos amigos con engaños para supuestamente recoger a una persona.

“Llegó la Tacoma por él, la Tacoma negra y enfrente estaba una patrulla y yo recuerdo que esperé porque al día siguiente descansaron y al día siguiente que entraron les pregunté por qué no habían hecho nada por mi hijo y dijeron que no alcanzaba el sueldo para arriesgar la vida por él”, sostuvo.