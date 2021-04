‘Me despidieron sin justificación’, dice ex directora de Turismo de Escuinapa

ESCUINAPA._ No hay fotos ni videos ni nada que pueda comprobar que haya participado en actividades proselitistas, por lo que mi cese fue injustificado, expresó la ex directora de Turismo, Karina Castañeda Rodríguez.

“Me despidieron el lunes, el Oficial Mayor (Alberto Rodríguez Guzmán) me llamó y me dijo que yo sabía la razón del despido, mi esposo anda trabajando para Morena, pero él no es funcionario público y yo no estaba participado”, dijo.

Lamentó las declaraciones del Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, pues la justificación que dan para el cese de sus funciones al frente de Turismo, no es real, es falso.

Reiteró que no participó en las campañas, que fue respetuosa y todas las personas cercanas a su esposo también fueron despedidas el lunes, es el caso de quien estaba como secretaria del Alcalde Emmett Soto Grave, otra persona que trabajaba en el DIF, y un joven que trabajaba como multiusos en el almacén municipal.

Ninguno participaba en actividades proselitistas y desempeñaban sus trabajos de manera responsable, por lo que su despido sí les causó extrañeza, manifestó.

“No había razones de peso para despedirnos, solo porque mi esposo anda acompañando a Morena, también la hermana del secretario (Saúl Acosta Alemán) es candidata de la Alianza Morena-PAS, no hay razón para despedirnos, que digan la verdad, fue despido injustificado, están manchando mi nombre al decir eso”, dijo.

Este miércoles culminó la entrega-recepción de su departamento, y aunque mandó un mensaje al Alcalde Emmett Soto Grave, hasta el momento no ha recibido respuestas, precisó.

El Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, informó el martes que la directora de Turismo, Karina Castañeda Rodríguez, fue despedida después de que presuntamente participó en algunas actividades políticas.

Esto, a pesar de que el Alcalde Emmett Soto Grave advirtió que no permitiría estos actos por parte de los funcionarios públicos, ya que si querían participar, debían renunciar.